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路透中文国际短讯 | 2015年 1月 29日 星期四 13:44 BJT

俄罗斯政府公布近350亿美元“抗危机计划”

俄罗斯政府周三公布一项规模2.34万亿卢布(348亿美元)的“抗危机计划”，为饱受西方制裁及油价下跌之苦的经济注入资金。但对于其将如何缩减其他支出来为今年实施计划筹资，政府并未给出太多细节。路透
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