梅德韦杰夫称可能对欧盟制裁进行报复

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透莫斯科8月5日 - 俄罗斯新闻社(RIA)报导指出，俄国总理梅德韦杰夫周二称莫斯科应讨论可能的报复措施；此前欧盟因为乌克兰危机而对一俄罗斯廉价航空实施制裁。
由俄罗斯国际航空公司(Aeroflot)经营的Dobrolyot上周停飞所有航班，因欧盟制裁导致该公司飞机租赁合约遭取消。
梅德韦杰夫在与俄罗斯交通部长及俄罗斯国际航空公司副执行长会面时表示，“我们应该讨论可能的报复措施。”(完)
(编译 张明钧; 审校 龚芳)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透首尔4月17日 - 美国副总统彭斯周一警告朝鲜称，美国和韩国都不会容忍朝鲜进一步进行导弹发射或核试验活动，美方打击叙利亚的行动显示出了美国对此的决心。
路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)