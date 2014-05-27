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时事要闻 | 2014年 5月 27日 星期二 18:39 BJT

西方追加制裁做法荒谬 波罗申科访俄尚无计划--俄外长

路透莫斯科5月27日 - 据国际文传电讯社，俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)周二表示，西方因乌克兰危机而威胁追加制裁俄罗斯的做法荒谬。

国际文传电讯社报导称，拉夫罗夫还对记者表示，乌克兰新任总统波罗申科到访俄罗斯一事尚无计划。(完)

(编译 洪曦; 审校 高琦)

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