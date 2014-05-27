西方追加制裁做法荒谬 波罗申科访俄尚无计划--俄外长

韩国称美国重申负担萨德费用 特朗普致电亚洲盟友
路透首尔4月30日 - 韩国表示，美国已重申将负担部署萨德反导系统的费用。而在几天前，美国总统特朗普曾说韩国应该为这套10亿美元、用于防备朝鲜威胁的系统买单。
路透莫斯科5月27日 - 据国际文传电讯社，俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)周二表示，西方因乌克兰危机而威胁追加制裁俄罗斯的做法荒谬。
国际文传电讯社报导称，拉夫罗夫还对记者表示，乌克兰新任总统波罗申科到访俄罗斯一事尚无计划。(完)
(编译 洪曦; 审校 高琦)
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路透首尔4月30日 - 韩国表示，美国已重申将负担部署萨德反导系统的费用。而在几天前，美国总统特朗普曾说韩国应该为这套10亿美元、用于防备朝鲜威胁的系统买单。
、 - 路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦/布鲁塞尔4月30日 - 英国首相特雷莎·梅周日表示，预计退欧协商过程会比较艰难。此前欧盟领导人就苛刻条款达成一致，并警告英国“不要幻想”，称这可能阻碍达成退欧协议。