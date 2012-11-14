版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 11月 14日 星期三 10:40 BJT

德韦杰夫称普京健康状况良好

俄罗斯总理梅德韦杰夫称，总统普京健康状况良好，未受重伤。当被问及普京未受重伤是什麽意思时，梅德韦杰夫说：“没什麽大事。但每个人都会有些小状况需要注意。”图为梅德韦杰夫。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐