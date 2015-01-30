普京盟友获得俄罗斯至克里米亚大桥建筑合同

路透莫斯科1月30日 - 俄罗斯政府将连接俄罗斯本土和克里米亚半岛大桥的建设订单外包给一家属于总统普京盟友的企业。

俄罗斯政府在其网站上公布订单，Stroygazmontazh（SGM）成为这座跨越刻赤海峡大桥的外包商，并称项目将在2018年12月以前完成。

俄罗斯政府称，SGM是俄罗斯顶尖的参与油气、运输和海运行业建筑的控股公司。SGM的所有者Arkady Rotenberg是普京儿时的柔道伙伴。

现年63岁的Rotenberg是首批受到西方制裁的俄罗斯商人之一，他持有SGM 51%的股份。

SGM于2008年创建，此后营收大幅增加。该公司此前曾获得政府合同，并曾为Gazprom(GAZP.MM)和其他公司铺设管道。

Rotenberg曾表示，他在商业上的成功和他与普京的关系无关。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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