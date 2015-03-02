涅姆佐夫被刺后俄罗斯和平政治过渡的希望破灭--卡斯帕罗夫

路透华盛顿3月1日（记者 Phil Stewart） - 俄罗斯反对派重要人物卡斯帕罗夫（Garry Kasparov）周日接受采访时表示，反对派政治人物涅姆佐夫（Boris Nemtsov）被谋杀打破了普京政府和平交出权力的希望。

卡斯帕罗夫曾是国际象棋世界冠军，在美国流亡。他对俄罗斯反对派的政治前景感到悲观。

“涅姆佐夫希望看到以某种形式和平地过渡到正常、文明的民主政府，我们知道这是徒劳的，”卡斯帕罗夫对路透说道。他将涅姆佐夫描述为倡议非暴力地表达政治观点的主要人物之一。

“我觉得现在俄罗斯没可能从普京的野蛮专制回到哪怕十年前的水平，”他说道，并预计如果要发生改变，可能需要大规模暴力革命。

“对于所有参加反对活动的人来说，这是一切希望破灭的信号。”

“我们不会浪费时间控告你……假装尊重法制。我们就是要把你干掉。”卡斯帕罗夫称。

卡斯帕罗夫表示，他在美国没有保镖，只要不回到俄罗斯，他觉得自己就是安全的。他还表示不会回到俄罗斯参加周二举行的涅姆佐夫葬礼。

“我不会买单程票的，”他说道。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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