版本:
中国
时事要闻 | 2015年 3月 12日 星期四 18:05 BJT

克里姆林宫称普京与政府保持经常联络--俄新社

路透莫斯科3月12日 - 俄新社周四援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov报导称，俄罗斯总统普京与政府、国有企业和银行保持经常联络。

“他一直有各种会议，但并非所有会议都公开，”报导称。“日程非常满，与危机等有关。”

普京周三推迟前往哈萨克斯坦，克里姆林宫否认普京身体有恙的报导。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐