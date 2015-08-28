俄罗斯物价高涨拖累总统普京的支持率--报导

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透莫斯科8月28日 - Vedomosti日报周五报道称，俄罗斯人对物价上涨的关切拖累了总统普京的支持率，但支持率仍处在极高的水平。
该报援引民意基金会（Public Opinion Foundation）的调查称，8月普京的支持率为72%，低于5月时的76%。
Levada Center进行的调查则显示，8月普京的支持率为83%，低于5月89%的纪录高位。
该报援引专家的话指出，支持率下降反映公众对夏季物价上涨的不满，公用事业和运输等很多受管制的价格也提高了。
无论从国际还是历史标准来看，普京的支持率都非常高，这得益于他去年对乌克兰政治危机的反应。俄罗斯将克里米亚并入俄版图以及普京对西方国家行动的指责在俄罗斯国内激起了民众的爱国情绪。
7月俄罗斯消费者物价指数（CPI）为15.6%，3月曾触及13年高位16.9%。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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