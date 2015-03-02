涅姆佐夫被刺后俄罗斯和平政治过渡的希望破灭--卡斯帕罗夫

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿3月1日（记者 Phil Stewart） - 俄罗斯反对派重要人物卡斯帕罗夫（Garry Kasparov）周日接受采访时表示，反对派政治人物涅姆佐夫（Boris Nemtsov）被谋杀打破了普京政府和平交出权力的希望。
卡斯帕罗夫曾是国际象棋世界冠军，在美国流亡。他对俄罗斯反对派的政治前景感到悲观。
“涅姆佐夫希望看到以某种形式和平地过渡到正常、文明的民主政府，我们知道这是徒劳的，”卡斯帕罗夫对路透说道。他将涅姆佐夫描述为倡议非暴力地表达政治观点的主要人物之一。
“我觉得现在俄罗斯没可能从普京的野蛮专制回到哪怕十年前的水平，”他说道，并预计如果要发生改变，可能需要大规模暴力革命。
“对于所有参加反对活动的人来说，这是一切希望破灭的信号。”
“我们不会浪费时间控告你……假装尊重法制。我们就是要把你干掉。”卡斯帕罗夫称。
卡斯帕罗夫表示，他在美国没有保镖，只要不回到俄罗斯，他觉得自己就是安全的。他还表示不会回到俄罗斯参加周二举行的涅姆佐夫葬礼。
“我不会买单程票的，”他说道。(完)
编译：李富强 发稿：王琛
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率