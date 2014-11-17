俄罗斯称波兰和俄罗斯互相驱逐外交人员

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科11月17日 - 俄罗斯周一称，波兰驱逐了俄罗斯多名外交人员，俄罗斯采取“适当”措施后，一些波兰外交人员离开了俄罗斯。

不清楚俄罗斯外交人员被驱逐的原因，没有进一步的细节。

“波兰当局采取了不友好的无理举措，”俄罗斯外交部在声明中称。

“基于上述情况，俄罗斯采取了适当的应对措施，一些波兰外交人员已经离开了我国领土，他们从事了与其身份不符的活动。”

德国周六表示，俄罗斯驱逐了一名德国外交官。此前，一名驻德国波恩的俄罗斯外交官遭驱逐，媒体报导称其从事了间谍活动。

乌克兰危机以及俄罗斯并入克里米亚后招致的欧盟制裁导致俄罗斯与欧盟成员国的关系紧张。（完）