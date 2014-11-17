俄罗斯称波兰和俄罗斯互相驱逐外交人员

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科11月17日 - 俄罗斯周一称，波兰驱逐了俄罗斯多名外交人员，俄罗斯采取“适当”措施后，一些波兰外交人员离开了俄罗斯。
不清楚俄罗斯外交人员被驱逐的原因，没有进一步的细节。
“波兰当局采取了不友好的无理举措，”俄罗斯外交部在声明中称。
“基于上述情况，俄罗斯采取了适当的应对措施，一些波兰外交人员已经离开了我国领土，他们从事了与其身份不符的活动。”
德国周六表示，俄罗斯驱逐了一名德国外交官。此前，一名驻德国波恩的俄罗斯外交官遭驱逐，媒体报导称其从事了间谍活动。
乌克兰危机以及俄罗斯并入克里米亚后招致的欧盟制裁导致俄罗斯与欧盟成员国的关系紧张。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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