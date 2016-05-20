普京携方案向亚投行求资金 行长金立群称将认真考虑

消息人士称东芝正与西部数据商谈出售晶片业务股权事宜
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。
路透俄罗斯索契5月19日 - 由中国支持成立的亚洲基础设施投资银行(AIIB/亚投行)行长金立群周四表示，亚投行将认真考虑俄罗斯总统普京提出的对俄项目融资方案。
普京提出的项目包括扩建西伯利亚铁路、开发北方航线以及该国远东地区的其他项目。
“我们会认真考虑(成员国)提出的所有项目方案，以判断是否可行以及我们是否有财力为所有这些项目融资，”当被问及普京提出的方案时金立群回答道。
“由于资源有限，我们必须精挑细选，”他在俄罗斯北海度假胜地索契举行的俄罗斯-东盟峰会间隙告诉记者。
西方因俄罗斯在乌克兰危机中扮演的角色，对其实施制裁，限制了该国进入许多外国金融市场的通道，俄罗斯因此推进与亚洲的联系。
普京把开发与中国、朝鲜及日本在陆地或海上接壤的远东地区作为优先事项，希望给从农业到能源等产业引入投资。
金立群称，获得资金的项目必须具备能使普遍受益的特点。
“如果项目能给邻国带来利好的溢出效应，那么意义就会更大，”他说。
他不愿给出俄方提出的项目何时能获得批准的时间框架。(完)
(编译 李春喜 审校 戴素萍)
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。