普京携方案向亚投行求资金 行长金立群称将认真考虑

路透俄罗斯索契5月19日 - 由中国支持成立的亚洲基础设施投资银行(AIIB/亚投行)行长金立群周四表示，亚投行将认真考虑俄罗斯总统普京提出的对俄项目融资方案。

普京提出的项目包括扩建西伯利亚铁路、开发北方航线以及该国远东地区的其他项目。

“我们会认真考虑(成员国)提出的所有项目方案，以判断是否可行以及我们是否有财力为所有这些项目融资，”当被问及普京提出的方案时金立群回答道。

“由于资源有限，我们必须精挑细选，”他在俄罗斯北海度假胜地索契举行的俄罗斯-东盟峰会间隙告诉记者。

西方因俄罗斯在乌克兰危机中扮演的角色，对其实施制裁，限制了该国进入许多外国金融市场的通道，俄罗斯因此推进与亚洲的联系。

普京把开发与中国、朝鲜及日本在陆地或海上接壤的远东地区作为优先事项，希望给从农业到能源等产业引入投资。

金立群称，获得资金的项目必须具备能使普遍受益的特点。

“如果项目能给邻国带来利好的溢出效应，那么意义就会更大，”他说。

他不愿给出俄方提出的项目何时能获得批准的时间框架。(完)