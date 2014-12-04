俄罗斯经济病势沉重 普京需要在国情咨文讲话中开出药方

路透莫斯科12月4日 - 俄罗斯总统普京面临压力，需要在周四的国情咨文讲话中显示，他有办法解决俄罗斯迅速恶化的经济问题。

乌克兰危机带来的西方制裁、全球油价大幅下滑以及卢布兑美元贬值，最终导致政府官员在本周承认，俄罗斯经济明年将步入衰退。

普京的民意支持度仍然居高不下，国内也没有因为经济下滑而爆发大规模的示威活动，但一直有人在问，他是否有一个让俄罗斯经济摆脱衰退的计划。俄罗斯的经济规模约为1.4万亿美元。

“面对经济制裁和油价下跌的双重压力，对总统而言，最大的危险来自经济，”评论员Kirill Rogov在商业日报Vedomosti上撰文指出。该报在本周批评称，俄罗斯经济问题严重，而领导人拒绝承认这一点，也没有采取任何应对措施。

普京将于0900GMT在克里姆林宫面对议员、政府以及其它高级官员发表国情咨文讲话，届时这位62岁的领导人将有机会对批评声音作出回应。

反对派表示，他过去几年讲话中的承诺并没有完全兑现。

**承诺没有兑现**

俄罗斯经济未能摆脱对石油和天然气出口的依赖，联邦政府的收入约有一半来自这些资源的出口。

普京并未给出下一步打算的暗示，经常表示俄罗斯将会“咬牙挺过去”。

他还透过煽动爱国主义情绪，转移对经济的注意力，包括吞并克里米亚半岛，指责美国和欧盟应为俄罗斯遇到的诸多问题和乌克兰危机承担责任。

美国总统奥巴马曾表示，经济困境可能最终促使普京改变其他领域的路线。

油价大跌30%，让政府财政出现一个大窟窿，卢布兑美元今年贬值超过30%。俄罗斯企业和银行负债高企。(完)

(翻译 郑茵/张荻； 审校 李爽)

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