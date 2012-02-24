普京赞扬冷战时窃取美核机密科学家

韩特别检察官办公室称其不能讯问朴槿惠
路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透莫斯科2月22日电（记者 Steve Gutterman）---普京周四赞扬冷战时期窃取美国核机密的科学家，称他们的努力使美国无法垄断核武器，并认为俄罗斯是制衡美国的力量。
普京对军队领导人称，他们带回成箱的材料，帮助苏联成功研制出核武器。
塔斯社援引普京的话报导：“美国人研制出核武器时，苏联还在进行研究。苏联通过国际情报渠道获得大量信息。”
“这些信息可不是用缩微胶片带回来的，是用手提箱啊！”
普京谈到的是逾半个世纪前冷战时期的事，但普京最近的讲话同样表明：美国需要受到制衡，而俄罗斯就是制衡美国的国家。
“当时美国科学家云集，我感觉到他们有意识地向我们传递原子弹的信息；因为原子弹已经在广岛和长崎被引爆，这些科学家明白只有美国拥有核武器意味着什麽。”报导引述普京的话称。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透雅加达2月27日 - 据警方和电视画面，印尼警方与一名袭击者交火。此前有报道称万隆市的一个政府大楼发生爆炸。 “我们现在政府办公室中。有人称发生了炸弹爆炸，”西爪哇警方发言人Yusri Yunus告诉路透。 印尼电视台的画面中可听到交火声，这是在西爪哇的上述大楼外面所摄。(完) (编译 王琛；审校 张涛)
路透华盛顿2月26日 - 两名熟悉提案内容的官员表示，白宫周一将会向各联邦部门发送一份预算提案，包含总统特朗普承诺的增加国防支出内容，部分将由缩减美国国务院、国家环境保护局(EPA)及其他非国防计划的支出加以支应。