普京赞扬冷战时窃取美核机密科学家

路透莫斯科2月22日电（记者 Steve Gutterman）---普京周四赞扬冷战时期窃取美国核机密的科学家，称他们的努力使美国无法垄断核武器，并认为俄罗斯是制衡美国的力量。

普京对军队领导人称，他们带回成箱的材料，帮助苏联成功研制出核武器。

塔斯社援引普京的话报导：“美国人研制出核武器时，苏联还在进行研究。苏联通过国际情报渠道获得大量信息。”

“这些信息可不是用缩微胶片带回来的，是用手提箱啊！”

普京谈到的是逾半个世纪前冷战时期的事，但普京最近的讲话同样表明：美国需要受到制衡，而俄罗斯就是制衡美国的国家。

“当时美国科学家云集，我感觉到他们有意识地向我们传递原子弹的信息；因为原子弹已经在广岛和长崎被引爆，这些科学家明白只有美国拥有核武器意味着什麽。”报导引述普京的话称。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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