普京称土耳其击落俄战机是为保护来自“伊斯兰国”的石油供应

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，ADNOC汽油炼厂仍未复产
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎11月30日（记者 Denis Dyomkin） - 俄罗斯总统普京周一称，土耳其击落俄罗斯战机的原因是土耳其想保护来自“伊斯兰国”的石油供应。
普京在全球气候变化巴黎大会发表了此番言论。他称，土耳其决定击落俄罗斯战机是一个“巨大的错误”。普京与土耳其总统埃尔多安都在巴黎出席这次会议，但普京表示他周一没有与埃尔多安会面。
“我们收到的进一步数据证实，‘伊斯兰国’的石油……进入土耳其境内。”普京称。“击落（俄）飞机的决定，就是出于保护（石油）供应的意图。”
埃尔多安曾称，有关土耳其从“伊斯兰国”购买石油的说法系“诽谤”。
11月24日，土耳其在土叙边境附近击落了一架俄罗斯战机，此后土俄关系急剧恶化。
普京周六签署了对土耳其实施经济制裁的总统令。与此同时，埃尔多安表示，土耳其不会就这起事件道歉。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
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