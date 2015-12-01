普京称土耳其击落俄战机是为保护来自“伊斯兰国”的石油供应

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎11月30日（记者 Denis Dyomkin） - 俄罗斯总统普京周一称，土耳其击落俄罗斯战机的原因是土耳其想保护来自“伊斯兰国”的石油供应。

普京在全球气候变化巴黎大会发表了此番言论。他称，土耳其决定击落俄罗斯战机是一个“巨大的错误”。普京与土耳其总统埃尔多安都在巴黎出席这次会议，但普京表示他周一没有与埃尔多安会面。

“我们收到的进一步数据证实，‘伊斯兰国’的石油……进入土耳其境内。”普京称。“击落（俄）飞机的决定，就是出于保护（石油）供应的意图。”

埃尔多安曾称，有关土耳其从“伊斯兰国”购买石油的说法系“诽谤”。

11月24日，土耳其在土叙边境附近击落了一架俄罗斯战机，此后土俄关系急剧恶化。

普京周六签署了对土耳其实施经济制裁的总统令。与此同时，埃尔多安表示，土耳其不会就这起事件道歉。（完）