俄罗斯称希望继续与G8国家保持接触--普京发言人

路透莫斯科3月25日 -国际文传电讯社周二引述俄罗斯总统普京的发言人称，俄罗斯有兴趣从各个层面继续与八国集团(G8)保持接触。

七国集团(G7)领袖周一一致同意停止参与G8活动，直到俄罗斯同意改变其对乌克兰政策。G7不包含俄罗斯。

在被问及与G8国家的接触时，克里姆林宫发言人DmitryPeskov称“俄罗斯随时做好准备在各个层面继续接触，包括最高层级。我们对这类接触抱有兴趣。”(完)

(编译 李婷仪 审校 艾茂林)

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