综述：普京颁布进口禁令对欧美展开全面报复 北约担心俄入侵乌克兰

路透莫斯科/顿涅茨克8月6日 - 俄罗斯新闻社周三报导称，俄罗斯将禁止所有美国食品以及所有欧洲的水果和蔬菜进口，全力回击西方国家对其采取的制裁行动。

这些措施将损及国内仰赖低价进口的消费者，以及西方国家的农民，因俄罗斯是其主要市场。莫斯科到目前看仍是欧洲水果和蔬菜的最大买家，是美国家禽的第二大进口国。

俄新社援引俄罗斯动植物检疫局(VPSS)发言人Alexei Alexeenko的话报导称，根据总统普京签署的禁令，俄罗斯将禁止进口所有欧洲的水果和蔬菜，以及所有美国食品。

Alexeenko稍早对路透表示，对于欧盟和美国商品的进口禁令将“非常广泛”，其中包括美国鸡肉，但他拒绝提供被禁商品的完整清单。在俄罗斯新闻社的报导发出后，未能再联系到他。

乌克兰东部的战斗日趋激烈，西方与俄罗斯之间的经济制裁战不断升级。

北大西洋公约组织(NATO)周三发布声明称，俄罗斯已在乌克兰东部集结了约2万军队，可能以人道主义或维和的借口派军队进入乌克兰。

随着乌克兰政府军从反叛分子手中夺回地盘，俄罗斯本周宣布在靠近边境的地方举行军事演习。

“我们不会猜测俄罗斯是怎么想的，但我们可以看到俄罗斯是怎么做的，这很令人担忧。俄罗斯已经在乌克兰东部边境集结了大约2万做好战斗准备的部队， ”北约发言人Oana Lungescu在电子邮件声明中称。

北约的声明称担忧俄罗斯可能以“人道主义或维和为藉口派军队进入乌克兰东部。”

俄罗斯国防部的一名发言人驳斥北约的指责：“这种说法我们已经听了三个月了。”

过去两个月内，乌克兰政府军发动反击，从反政府军手中收复失地。反政府军几乎由清一色的俄罗斯公民领导，并设法取得了坦克、导弹等重型武器，乌政府及其西方盟友称，这些武器只可能来自境外。

过去一天乌克兰东部爆发25场冲突，有18名乌克兰军人被打死，54人受伤。军方发言人Andriy Lysenko表示，部队受到来自俄罗斯境内的炮击，边防军遭受长达四小时的迫击炮和火炮攻击。

美国和欧盟针对俄罗斯的制裁起初较为温和，但自马航客机坠毁后制裁大幅加强，目前制裁针对俄罗斯的国防、石油和金融行业。

普京周三责令政府各部门列出一份所有对俄制裁国家农产品的清单，作为报复俄方将禁止进口这些产品。他指示政府要避免伤害俄罗斯消费者的举措，但俄新社报导中的禁止进口清单则力求尽可能全面。

俄罗斯去年进口了价值430亿美元的食品。根据欧盟执委会数据，2011年俄罗斯进口的欧盟水果和蔬菜分别占到欧盟出口总额的28%和21.5%。

据美国农业部的数据，去年俄罗斯是仅次于墨西哥的美国鸡肉第二大买家，占美国鸡肉出口的8%。

**围攻反叛分子**

乌克兰政府军已经把反叛分子逐出许多据点，把他们基本上围困在顿涅茨克和卢甘斯克的几个城市之中。

顿涅茨克的居民称，乌克兰战机隔夜发动了空袭。

路透记者夜间听到飞机在头上呼啸而过，以及巨大的爆炸声。早晨可以看到地面出现弹坑。

乌克兰军方发言人Lysenko否认发动了空袭。(完)

(编译/审校 孙茉莉/张涛/杜明霞/郑茵)

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