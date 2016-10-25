俄罗斯、卡塔尔和OPEC就支撑油市的可能行动进行磋商

路透维也纳10月24日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)称，俄罗斯和卡塔尔的能源部长、以及石油输出国组织(OPEC)秘书长讨论了可能的联合行动以稳定油市。为巩固阿尔及尔会议上达成的协议，OPEC将在下月举行会议。

俄罗斯是全球最大的产油国，但并非OPEC成员国；与诸多其他OPEC成员国一样，俄罗斯的财政预算受到了低油价的冲击。

诺瓦克周末拜访沙特，与沙特能源部长法力赫举行了会谈。他在维也纳表示，原油价格暴跌存在导致石油短缺、油价震荡难料的风险。

“这就是为什么……在一段时期内进行石油冻产、甚或减产，对于全球能源都是一个正确的决定……作为一项短期措施，石油限产或许有助于降低市场波动幅度，并令其更加稳定，”诺瓦克说道。

“我们进行了具体讨论……包括(油市)当前的形势、不同的机制以及联合行动的选项，”诺瓦克与卡塔尔能源部长Mohammed al-Sada和OPEC秘书长巴尔金都会谈后在简报会上说道。

周一，诺瓦克重申石油冻产是“有效的工具，俄罗斯准备好(做出行动)平衡油市。”然而，他称莫斯科方面在考虑“不同的选项，”但拒绝给出细节。(完)