俄罗斯总统提议全面改革政治体系

俄罗斯总统普京5月将访华--俄新社
路透莫斯科2月9日 - 俄新社引述俄罗斯驻华大使的话报导，俄罗斯总统普京5月将赴中国出席峰会，并计划与中国国家主席习近平举行会谈。(完)
路透莫斯科12月22日电---俄罗斯总统梅德韦杰夫周四,呼吁对俄罗斯政治体系进行全面改革,建议对地区领导进行直选,而不是由克里姆林宫任命.
在对两院的国情咨文演讲中,梅德韦杰夫称,"我建议对我们的政治体系进行全面改革...我们需要给所有公民参加政治生活的合法机会."(完)
--编译 李春喜;审校 田建华
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路透华盛顿2月8日 - 据了解美国政府想法的消息人士，美国总统特朗普计划针对多德-弗兰克法案中一项备受争议的规定出台行政命令。该规定要求企业披露其产品中是否包含来自非洲战乱地区的“冲突矿物”。
路透东京2月9日 - 参与筹划美日首脑会晤的日本政府一名官员表示，日本首相安倍晋三周五与美国总统特朗普会晤时，将提议开展新的内阁级别美日会谈框架，以讨论贸易、安全和包括汇率在内的宏观经济议题。