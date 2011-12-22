俄罗斯总统提议全面改革政治体系

路透莫斯科12月22日电---俄罗斯总统梅德韦杰夫周四,呼吁对俄罗斯政治体系进行全面改革,建议对地区领导进行直选,而不是由克里姆林宫任命.

在对两院的国情咨文演讲中,梅德韦杰夫称,"我建议对我们的政治体系进行全面改革...我们需要给所有公民参加政治生活的合法机会."(完)