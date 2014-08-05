焦点：俄罗斯威胁采取报复措施 可能迫使欧洲航班绕行

资料图片：停泊在俄罗斯西伯利亚城市克拉斯诺亚尔斯克的Yemelianovo机场的一架汉莎航空公司的波音777F型货机。 REUTERS/Ilya Naymushin

路透莫斯科8月5日 - 俄罗斯总理梅德韦杰夫周二威胁，要针对欧盟制裁采取报复措施。俄罗斯国际航空公司(Aeroflot)的一家子公司因欧盟的制裁行动而停飞。一家报纸报导称，可能禁止欧洲航班途经西伯利亚飞往亚洲。

由俄罗斯国际航空公司经营的廉价航空公司Dobrolyot上周停飞所有航班，因欧盟制裁导致该公司飞机租赁合约遭取消。Dobrolyot有飞往克里米亚的航线，因此受到欧盟制裁的影响。

梅德韦杰夫在与俄罗斯交通部长及俄罗斯国际航空公司副执行长会面时表示，“我们应该讨论可能的报复措施。”

财经日报Vedomosti报导称，俄罗斯可能限制或禁止欧洲航空公司的亚洲航线飞经西伯利亚。此举将迫使航班绕远并消耗更多燃油，从而带来更多成本。

Vedomosti引述未具名消息人士的话称，俄罗斯外交部和运输部正在讨论相关行动，可能会令欧洲航空公司在与亚洲对手的竞争中处于不利局面，不过也会令俄罗斯收取的越境飞行费缩水。

Aeroflot(AFLT.MM)的股价在该报导出炉后重挫，终场收低5.9%，表现远逊于下跌1.4%的大盘。据Vedomosti称，Aeroflot原先每年从外国航空公司收取的飞越西伯利亚空域费用约为3亿美元。

在冷战形势最严峻的时期，多数西方航空公司被禁止取道俄罗斯领空飞往亚洲城市，因而不得不途径波斯湾或北极航线上位于阿拉斯加安克雷奇(Anchorage)的美国机场。

欧洲航空公司目前经由西伯利亚飞往中国、日本和韩国等国家的航线数量快速增加，他们由此缴纳的越境飞行费已经成为欧盟与俄罗斯之间长期存在的争议问题。

Vedomosti援引一位消息人士的话称，禁令可能让汉莎航空(LHAG.DE)、英国航空(ICAG.L)和法国航空(AIRF.PA)等企业在未来三个月损失10亿欧元，但行业专家认为，这个数字也许过高。

俄罗斯航空业顾问Boris Ryabok表示，绕飞俄罗斯领空可能让运输费用提高25-50%，估计欧洲航空公司每年会损失约1-2亿美元，但俄罗斯收取的越境飞行费损失更大。

汉莎航空称该公司每周有180架次航班飞越西伯利亚上空，但也和英国航空一样拒绝置评。

**郁闷的夏季**

由于克里米亚航线停飞，俄罗斯人不能前往雅尔塔等经济实惠的黑海度假胜地，让他们今年夏季过得更加郁闷。本来由于经济接近萎缩且卢布贬值，已经有不少俄罗斯旅行社倒闭。

前往希腊、克罗地亚、保加利亚、土耳其和埃及度假的俄罗斯人日益增多。但由于俄罗斯经济放缓以及同西方关系交恶，今年卢布兑美元已经贬值9%，推高了俄罗斯人境外游的成本。

希腊一位旅游官员表示，预计今年的俄罗斯游客数量从2013年的135万降至110万，乌克兰游客数量减少50%。

大众旅游市场受到冲击的同时，美国则把制裁的目标瞄向与俄罗斯总统普京接近的个人。

俄罗斯亿万富翁Gennady Timchenko对俄塔社表示，美国Gulfstream公司已经停止为他的私人飞机提供服务，“Gulfstream已经停止履行合约义务，我花很多钱从他们那里购买的飞机只好停飞了。”

Timchenko表示，Gulfstream公司被禁止与他进行任何联系，可能不再供应备用零配件，私人飞机的导航系统也被禁用。(完)

(编译/审校 张涛/徐文焰/郑茵/杜明霞)

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