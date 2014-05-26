Rosneft和BP将携手探勘俄罗斯页岩油

路透俄罗斯圣彼得堡5月24日 - 俄罗斯国营石油公司Rosneft (ROSN.MM)和BP (BP.L)周六签订一份协议，将在俄罗斯合作探勘难采的页岩油。这是自3月西方因乌克兰问题对俄罗斯实施制裁以来，Rosneft的第一个重大协议。

Rosneft执行长谢钦(Igor Sechin)身为俄罗斯总统普京的亲密伙伴，也在美国制裁俄罗斯的名单上。

主要银行及其他许多企业的负责人因为担心违反制裁遭致报复，而未出席圣彼得堡国际经济论坛，但西方能源业大老板对俄罗斯的支持，让这场论坛不致于彻底失败。

谢钦和BP俄罗斯公司负责人David Campbell在这场经济论坛签署协议，在俄罗斯中部伏尔加-乌拉尔地区合作探勘难采页岩油。

Rosneft在双方的合资事业将占51%，BP则占49%。BP还持有将近20%的Rosneft股份。

据美国能源资料协会(EIA)估计，俄罗斯可采页岩油资源有750亿桶，比美国的580亿桶还多。目前美国的页岩油产量居全球之首。

一名行业消息人士告诉路透，包括艾克森美孚(Exxon Mobil)等一些西方能源业高层主管，周五晚间出席了Rosneft在圣彼得堡外的派对，谢钦对每位出席者表达了感谢，并呼吁进一步密切合作。

一家西方大型油企的高层主管表示，“我们跟合规部门查对了和俄罗斯相关的种种事项细节。我们不能和谢钦个人打交道，但若他是以Rosneft主管身分就可以。”(完)

(编译 张若琪 审校 杜明霞)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。