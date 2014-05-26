Rosneft和BP将携手探勘俄罗斯页岩油

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透俄罗斯圣彼得堡5月24日 - 俄罗斯国营石油公司Rosneft (ROSN.MM)和BP (BP.L)周六签订一份协议，将在俄罗斯合作探勘难采的页岩油。这是自3月西方因乌克兰问题对俄罗斯实施制裁以来，Rosneft的第一个重大协议。
Rosneft执行长谢钦(Igor Sechin)身为俄罗斯总统普京的亲密伙伴，也在美国制裁俄罗斯的名单上。
主要银行及其他许多企业的负责人因为担心违反制裁遭致报复，而未出席圣彼得堡国际经济论坛，但西方能源业大老板对俄罗斯的支持，让这场论坛不致于彻底失败。
谢钦和BP俄罗斯公司负责人David Campbell在这场经济论坛签署协议，在俄罗斯中部伏尔加-乌拉尔地区合作探勘难采页岩油。
Rosneft在双方的合资事业将占51%，BP则占49%。BP还持有将近20%的Rosneft股份。
据美国能源资料协会(EIA)估计，俄罗斯可采页岩油资源有750亿桶，比美国的580亿桶还多。目前美国的页岩油产量居全球之首。
一名行业消息人士告诉路透，包括艾克森美孚(Exxon Mobil)等一些西方能源业高层主管，周五晚间出席了Rosneft在圣彼得堡外的派对，谢钦对每位出席者表达了感谢，并呼吁进一步密切合作。
一家西方大型油企的高层主管表示，“我们跟合规部门查对了和俄罗斯相关的种种事项细节。我们不能和谢钦个人打交道，但若他是以Rosneft主管身分就可以。”(完)
(编译 张若琪 审校 杜明霞)
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