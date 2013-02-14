独家：俄罗斯Rosneft拟以石油换取中国贷款

资料图片：2012年10月23日，俄罗斯石油公司Rosneft在圣彼得堡的一处加油站。 REUTERS/Alexander Demianchuk

路透伦敦/莫斯科2月13日 - 俄罗斯国营石油公司Rosneft正寻求从中国获得最多300亿美元贷款,并可能将对中国的供应提高一倍作为交换,从而令中国成为俄罗斯石油的最大买家,并且进一步降低俄罗斯对欧洲的供应比重.

四名行业消息人士称,Rosneft正与中国石油天然气集团公司(CNPC)就贷款事宜进行协商.双方过去十年中达成了一项250亿美元协议.

Rosneft说目前并未讨论关于从中国取得贷款,但被问及是否稍后会进入协商时,该公司并不愿置评.

在双方前次的协议中,Rosneft和俄罗斯油管独占企业Transneft以借贷资金帮助Rosneft取得石油生产商YUKOS的资产,并同意兴建一条油管,每日向中国供应30万桶石油,为期15年.

这一次Rosneft希望筹得资金,是因其即将完成以550亿美元收购对手TNK-BP,成为全球最大上市石油公司.

消息人士说,Rosneft考虑最终将对中国的原油供应提高一倍.

"中国愿意借钱的理由很简单.他们拥有逾3万亿美元的储备,而且正在寻求将其投资多元化,"他说.他指的是中国的3.3万亿美元外汇储备.

Rosneft和中国石油集团均不愿置评.

如果俄罗斯对中国的石油供应提高一倍,那么俄罗斯对亚洲的石油出口份额将占其整体出口逾五分之一.俄罗斯是全球最大石油生产国,出口量仅次于沙特阿拉伯.

不过中俄过去曾因现存油管的石油运输关税争议,双方的能源关系相形复杂.

在俄罗斯同意折价供应之后,争议总算是获得解决.Transneft总裁Nikolai Tokarev本周表示,输往中国的石油将逐步增加.

"我们是邻国,需要彼此合作,特别是中国的石油短缺非常严重,"他对Kommersant日报说.

消息人士说,最终的协议还需一段时间才有可能达成,双方仍得消除多项关于交付选项的歧见.(完)

(编译 李婷仪; 审校 张涛)

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