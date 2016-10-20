俄油执行长称俄罗斯未来有能力进一步提升石油产能

路透意大利维罗纳10月20日 - 俄罗斯国家石油公司执行长谢琴(Igor Sechin)周四在一个论坛会上表示，俄罗斯作为世界最大的产油国，有能力在未来将石油产出进一步提升，年产能最多可提高2亿吨（400万桶/日）。