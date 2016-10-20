俄油执行长称俄罗斯未来有能力进一步提升石油产能

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透意大利维罗纳10月20日 - 俄罗斯国家石油公司执行长谢琴(Igor Sechin)周四在一个论坛会上表示，俄罗斯作为世界最大的产油国，有能力在未来将石油产出进一步提升，年产能最多可提高2亿吨（400万桶/日）。
“在未来一年半，我们将会看到（全球油市）供应过剩的局面结束，市场开始趋于正常化。”谢琴说道，并称预计油价到那时将升到每桶55美元上方。（完）
(编译 高琦 审校 于春红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。