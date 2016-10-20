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国际财经 | 2016年 10月 20日 星期四 16:55 BJT

俄油执行长称俄罗斯未来有能力进一步提升石油产能

路透意大利维罗纳10月20日 - 俄罗斯国家石油公司执行长谢琴(Igor Sechin)周四在一个论坛会上表示，俄罗斯作为世界最大的产油国，有能力在未来将石油产出进一步提升，年产能最多可提高2亿吨（400万桶/日）。

“在未来一年半，我们将会看到（全球油市）供应过剩的局面结束，市场开始趋于正常化。”谢琴说道，并称预计油价到那时将升到每桶55美元上方。（完）

(编译 高琦 审校 于春红)

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