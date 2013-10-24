独家：Rosneft调降油田产量预估 对亚洲供应能力遭质疑

路透莫斯科10月23日 - 根据路透取得的文件显示，全球最大上市油企Rosneft(ROSN.MM)调降其位于东西伯利亚的Vankor油田产量预估。该油田是Rosneft对亚洲出口策略的重要关键。公司执行长Igor Sechin甫承诺将供应中国更多原油。

Rosneft不愿对Vankor油田未来产量置评，但表示将遵守供应承诺，无需将向西输送的原油分流一部分来满足对中国的新供应。

但俄罗斯输油管线垄断企业Transneft (TRNF_p.MM)及一些分析师均怀疑Rosneft能否遵守其长期合约的供应承诺。

根据地区政府网站的预估数字，2016年时Vankor油田产量将仅能达到2,300万吨。

而根据一位公司人士给路透的电邮，Vankor今年产量将为2,130万吨(合每日42.8万桶)，低于最初所预估的峰值2,500万吨。

Vankor的已探明石油储量有14亿桶，是25年来俄罗斯投产的最大油田，对于Rosneft能否达成其供应亚洲市场的承诺至关重要。(完)

(编译 李婷仪 审校 徐文焰)

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