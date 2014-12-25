焦点：俄罗斯称卢布危机结束 但外汇储备锐减且通胀激升

图为12月22日透过莫斯科街头节日彩灯看到的一块货币汇率广告牌。 REUTERS/Sergei Karpukhin

路透莫斯科12月25日 - 俄罗斯周四表示卢布危机结束。不过外汇储备锐减而且通胀率升至10%以上，使得正在应对1998年以来最严重经济危机的俄政府面临更多困难。

由于油价重挫，以及西方制裁使得俄罗斯企业几乎无法在西方资本市场融资，上周卢布跌至纪录低位。

但卢布随后急剧回升。俄国当局采取了数项步骤，以阻止卢布跌势并避免通胀率在多年的稳定之后激升。通胀急剧上升可能威胁到普京的民意支持度。

这些举措包括把利率从10.5%提高至17%、限制粮食出口以及非正式的资本管控。

“指标利率提高，以稳定外汇市场...我们认为，这个汇市不稳定时期已经结束。卢布正在走强，”俄罗斯财政部长西卢安诺夫周四对议会上院表示。

他补充称，如果局势保持稳定，央行将会下调利率。

债信评级机构标普本周表示，可能最早1月调降俄罗斯评等至垃圾级，因“货币灵活性”迅速恶化。

为了免遭降评，俄罗斯表示已开始与评级机构进行沟通，向其解释政府的举措。西卢安诺夫称，明年预算赤字与GDP之比将“远超”最初计划的0.6%。

卢布兑美元12月中暴跌至80，远低于2014年上半年30-35的平均水准。过去几日卢布反弹，周四高见52，部分受助于政府对出口企业施压，要求出售硬通货。

俄罗斯人对于汇率危机并不陌生，苏联解体后，他们曾眼睁睁看着恶性通胀让手中的积蓄严重缩水。俄罗斯央行近几个月不得不拿巨资来支撑卢布。

上周，俄罗斯黄金和外汇储备降幅高达157亿美元，2009年8月以来首次降至4,000亿美元下方，且低于年初的逾5,100亿美元。

分析师表示，当局用约50亿美元来支撑卢布，同时动用70亿美元向银行业者提供外汇贷款，作为回购操作的一部分，意味着这笔钱以后会回到监管机构手中。

**通胀激升**

俄罗斯进口大量食品、高科技设备和汽车。随着卢布贬值，该国必须为进口支付更高成本，这就导致国内通胀上升，而这又促使人们把本币兑换成美元以求保值，从而给卢布增加压力。

普京的经济顾问Andrei Belousov周四表示，按同比计算的通胀率为10.4%，月底或将触及11%左右，为2008/09年全球金融危机以来首次超过10%的关键心理关口。

最近几个月，牛肉、鱼类等部分食品的价格已累计上涨了40-50%，之前俄罗斯禁止进口某些西方食品，以报复欧盟和美国对俄制裁。

银行业者表示，12月中旬出现卢布存款挤兑，俄罗斯民众争相把卢布存款换成强势货币。

俄罗斯国有银行Sberbank(SBER.MM)的副主管Alexander Torbakhov本周表示，上周卢布剧挫并创历史新低，强势货币的需求达到平常水平的五倍。

但他说，多数银行提高存款利率之后，又有大量储户返回。有些银行的存款利率年率达到20%。

“我们已经成功应付了(存款挤兑)局面。挤兑会不会再次出现？实在无法排除此一可能性，”Torbakhov说。他拒绝讨论什么因素可能会触发新一轮挤兑潮。

分析师称，除了油价之外，他们还将注意评级机构的决定。

标准普尔本周警告称，90天内将俄罗斯主权评级下调至投资级以下，这种可能性至少有50%。穆迪本周警告称，由于油价下跌和卢布贬值，俄罗斯2015年国内生产总值(GDP)可能萎缩5.5%，2016年料萎缩3%。(完)

(编译 张涛/李爽/王颖；审校 孙茉莉/张荻/张明钧)

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