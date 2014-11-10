俄罗斯放弃卢布交易区间 允许卢布自由浮动

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透莫斯科11月10日 - 俄罗斯央行周一表示，已取消卢布浮动汇率通道，允许卢布自由浮动。
该央行还在声明里表示，如果金融稳定性受到威胁，那么将干预汇市。
俄罗斯央行总裁纳比乌里娜称，央行已决定若卢布汇率跌破一定水准，取消每日3.5亿美元的干预限额，但未给出细节。
她还称，央行将随时干预汇市，有充足外储来削减投机需求。(完)
(编译 于春红; 审校 蔡美珍)
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