俄罗斯放弃卢布交易区间 允许卢布自由浮动

独家：消息人士称沙特料搁置或重组数以十亿美元的未完成项目

路透利雅得4月16日 - 据沙特阿拉伯政府消息人士说，政府正命令各部和机构对数以十亿美元计的未完成基础设施和经济开发项目进行评估，目的在于搁置或重组这些项目。