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国际财经 | 2014年 11月 10日 星期一 19:13 BJT

俄罗斯放弃卢布交易区间 允许卢布自由浮动

路透莫斯科11月10日 - 俄罗斯央行周一表示，已取消卢布浮动汇率通道，允许卢布自由浮动。

该央行还在声明里表示，如果金融稳定性受到威胁，那么将干预汇市。

俄罗斯央行总裁纳比乌里娜称，央行已决定若卢布汇率跌破一定水准，取消每日3.5亿美元的干预限额，但未给出细节。

她还称，央行将随时干预汇市，有充足外储来削减投机需求。(完)

(编译 于春红; 审校 蔡美珍)

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