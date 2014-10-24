分析：俄罗斯央行要遏制卢布跌势 加息选择并不容易

图中为百元面额的俄罗斯卢布。 REUTERS/Sergei Karpukhin

路透莫斯科10月24日 - 俄罗斯央行面临的压力越来越大，要求其采取更加激进的措施来护卫重挫的卢布，比如加息之举，但这并不是那么容易就能解决的。

俄罗斯央行委员会定于10月31日召开议息会议，外界越发揣测央行可能很快会升息以支撑卢布，油价重挫以及西方国家因乌克兰危机对俄的制裁措施，令卢布备受重创。

正竭力恢复市场信心的俄罗斯央行称也会考量其他措施，包括提供给银行美元长期贷款。

过去三个月来卢布兑美元已跌去16%以上，为护卫卢布俄央行已斥资逾150亿美元外汇储备。

虽鲜有迹象显示卢布的跌势正导致公众惊慌，但因央行要力争在明年将通胀率降至4.5%，目前在8%左右，这就意味着不能无视卢布跌个不停。卢布下落正推高进口物价。

而且若卢布像一些人预言般进一步下挫，那么势必会导致银行存款出逃等更大范围的金融动荡。

伦敦Capital Economics首席新兴市场经济分析师Neil Shearing说道：“若我们不加小心，恐怕就会成为自我实现的货币危机，这才是一个真正的危险。”

由于俄罗斯经济正徘徊在衰退边缘，俄罗斯央行恐怕不会愿意加息。

不过央行副总裁周三表示，若目前情势还继续，那么央行将需对加息做出“认真”考量--国际货币基金组织(IMF)曾敦促俄罗斯加息以控制通胀预期。

升息的决定并不是轻易做出的。

俄罗斯央行今年已三度上调指标利率，累计加息250个基点至8%，但即便如此高的利率能否激励投资者持有卢布还是令人存疑。持怀疑看法的人称西方国家对俄罗斯的制裁，令大部分外资却步，而许多俄罗斯资金外流与必须偿还的债务相关。

到2015年底俄罗斯企业需要偿付约1,400亿美元的外债，这是卢布疲势的主因。

**提前自由浮动？**

其他分析师敦促央行提前让卢布汇率自由浮动，为管理汇率提供更多灵活选择。央行原本计划今年底实行浮动汇率。

目前为止央行坚持现有的框架，即允许卢布兑美元-欧元篮子在宽度为9卢布的浮动区间内波动，当汇率触碰区间边缘时出手干预。

这样做的结果是减慢卢布的下跌速度，而对于遏制潜在卖压却无济于事。本月迄今央行已花费约150亿美元外储来干预汇市。

实际上，这种做法也许正在让事情变得更糟。由于央行的做法可以预测，无形中鼓励了市场对卢布进行单向押注。

“央行维护卢布汇率，让大家都有机会参与到(作空卢布的)交易中来。这样做带来了更多投机性压力，”瑞士信贷的俄罗斯经济分析师Alexey Pogorelov说。

批评人士称，更有效的政策是取消波动区间限制，但定期干预汇市。这样一来，央行就可以出其不意采取行动，惩罚投机客。

但并非所有人都认同提前允许卢布自由浮动会让情况得到改善--特别是这样做的直接后果可能是卢布进一步大幅下挫。

“央行尽力想要避免的是卢布非常急剧的波动，”Shearing说。“历史经验表明，(自由浮动的货币汇率)跌幅往往大得多--换句话说会跌得过头。”

**双重打击**

最终，无论是上调利率还是采取更灵活的干预政策，恐怕都无法解决造成卢布和俄罗斯经济受创的根源问题。

根源在于收支平衡出现了漏洞，因为油价下挫和西方制裁引发海外投资冻结，带来了双重打击。

关于这个收支缺口的大小，有着各种不同的估值，取决于油价、卢布汇率、制裁能否放松，以及俄罗斯公司提振销售的能力。

瑞士信贷分析师Pogorelov预估，2015年俄罗斯外汇收入与流出之间将出现300亿美元的缺口。Capital Economics的Shearing则预计，未来一年的收支缺口在1,300-1,400亿美元。

无论哪个数字更接近于真相，许多分析师都预期俄罗斯央行将不得不持续动用4,400亿美元的外汇储备，即便是允许卢布汇率浮动以后，恐也将如此。

俄罗斯最近的计划是通过回购操作向银行体系注入最多500亿美元，该举措被视为朝着正确方向迈出的一步。然而，该操作尚未在稳定市场方面起到什么作用。

一个原因就是央行用于释出资金的工具不太合适，都是7-28天的贷款，因此无法解决长期融资需求。

央行已经表示，正考虑因应银行业的要求推出更多较长期贷款工具，比如长达三年的回购贷款。

需指出的是，虽然俄罗斯外汇储备充裕，但央行似乎不太愿意动用这些资金来拯救银行业，因为那将引发资金如何被安全使用的问题。

“风险在于（借款）银行不能赎回--这将给央行外汇储备构成潜在压力。”Alfa银行的首席分析师Natalia Orlova说道，“如果储备被银行业使用，那么市场就会认为本来用于支撑卢布汇率的资金被移走了，并可能进而给卢布造成更多压力。”（完）

(编译 孙茉莉/艾茂林/高琦 审校 徐文焰/王洋)

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