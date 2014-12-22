调查：卢布兑美元预计在明年1月底报60.0卢布

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透12月22日 - 路透月度调查显示，预计卢布兑美元将从目前报55.0卢布下降至明年1月底报60.0卢布，之前预估为44.5卢布；明年底卢布兑美元将报50.0卢布。
路透访查的11位分析师预估中值为，今年俄罗斯GDP成长0.5%，和之前调查预估成长0.5%一致，料明年GDP萎缩3.6%。
分析师还预计，俄罗斯央行将在明年第二季开始下调主要利率。
路透调查显示，预期今年俄罗斯通胀率为10.1%，之前预估为9.3%，料明年底通胀为9.2%，官方预期明年通胀率为8.2-8.7%。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避险买需可能增强。
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