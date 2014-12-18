俄经济发展部长称西方制裁或持续数十年之久

路透莫斯科12月18日 - 俄罗斯经济发展部长乌柳卡耶夫(Alexei Ulyukayev)在接受俄罗斯商业日报Vedomosti的采访时表示，西方因乌克兰危机而对俄罗斯实施的制裁可能将持续“很长的时间”，可能是数十年之久。

“当美国通过一项法案后，之后将是很难改变的--很可能会维持几十年不变。”乌柳卡耶夫表示。

俄罗斯经济正滑向衰退，受西方制裁和油价下跌的打压。石油是俄罗斯国家收入的重要来源。卢布兑美元较年初水准已经跌去逾45%。

乌柳卡耶夫称，因为俄罗斯经济欠缺结构性改革，部分导致了国家遭遇更严重的创伤。

他补充道，如果没有西方制裁，没有油价下跌，俄罗斯没有采取一些愚蠢的举动，那么俄罗斯经济本来有望实现2.5-3%的年增长率。

他指出，制裁举措到明年可能变得更加严厉，同时伴随着油市的进一步恶化。

“局势实在难以估测，我们无法针对未来的变化做出相应的准备...我们要怎么办呢？除了油价跌到60美元以外，再撰写出一份更严重的压力情景报告吗？那就按照油价跌到每桶40美元、20美元或10美元再继续编写吧。”他不无讽刺的感慨道。(完)

(编译 高琦 审校 王洋)

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