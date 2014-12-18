俄经济发展部长称西方制裁或持续数十年之久

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透莫斯科12月18日 - 俄罗斯经济发展部长乌柳卡耶夫(Alexei Ulyukayev)在接受俄罗斯商业日报Vedomosti的采访时表示，西方因乌克兰危机而对俄罗斯实施的制裁可能将持续“很长的时间”，可能是数十年之久。
“当美国通过一项法案后，之后将是很难改变的--很可能会维持几十年不变。”乌柳卡耶夫表示。
俄罗斯经济正滑向衰退，受西方制裁和油价下跌的打压。石油是俄罗斯国家收入的重要来源。卢布兑美元较年初水准已经跌去逾45%。
乌柳卡耶夫称，因为俄罗斯经济欠缺结构性改革，部分导致了国家遭遇更严重的创伤。
他补充道，如果没有西方制裁，没有油价下跌，俄罗斯没有采取一些愚蠢的举动，那么俄罗斯经济本来有望实现2.5-3%的年增长率。
他指出，制裁举措到明年可能变得更加严厉，同时伴随着油市的进一步恶化。
“局势实在难以估测，我们无法针对未来的变化做出相应的准备...我们要怎么办呢？除了油价跌到60美元以外，再撰写出一份更严重的压力情景报告吗？那就按照油价跌到每桶40美元、20美元或10美元再继续编写吧。”他不无讽刺的感慨道。(完)
(编译 高琦 审校 王洋)
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