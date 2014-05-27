俄罗斯尚不准备报复外国公司--普京经济顾问

亚洲股市持稳但日股表现突出 美元重拾动能
路透东京5月1日 - 亚洲股市周一开局摆脱疲态并持稳，日本股市在乐观业绩的推动下表现突出；美元重拾动能，因美国政府可能避免关门。
路透维也纳5月27日 - 俄罗斯总统普京的经济顾问在接受奥地利媒体采访时称，俄罗斯不准备因西方制裁俄罗斯而采取报复措施惩罚外国公司。
经济顾问贝洛乌索夫(Andrei Belousov)在新闻报(Die Presse)周二刊登的采访中称，俄罗斯感受到了“软制裁”--建议企业和银行放弃或拒绝为俄罗斯的项目提供贷款--的影响。
报导援引贝洛乌索夫的话称，“我们看到俄罗斯企业有一些紧张，但是不严重，而与俄罗斯合作的外资企业却很紧张。不过我可以公开表示，我们不准备采取报复措施。”
贝洛乌索夫已经在周末表示，若有针对限制俄罗斯对外贸易的新措施，则俄罗斯采取法律手段，向世界贸易组织的争端解决机构提起诉讼。
在被新闻报问及此事时，贝洛乌索夫回答称，“我不是说我们肯定会采取这样的措施。我希望欧洲不会愚蠢地采取更多制裁。”(完)
(编译 田建华; 审校 高琦)
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