西方投资者重返俄罗斯卡位 憧憬制裁解除后抢得先机

2016年6月17日，俄罗斯总统普京和意大利总理伦齐在圣彼得堡国际经济论坛期间会面，并共同出席一场签字仪式。 REUTERS/Mikhail Metzel/TASS/Host Photo Agency

路透圣彼得堡6月17日 - 西方投资人正在争相卡位俄罗斯，期待一旦俄罗斯因乌克兰危机所遭受的制裁减轻，他们将能够重拾利润丰厚的生意。

多数投资人尚未带着真金白银及具体协议上门，因此，主要目的是抢先重返俄罗斯，希望讨得俄国当局欢心。

“看看有多少美国投资人在这里，更不用提欧洲人了，”俄罗斯国家技术集团Rostec总裁切梅佐夫(Sergei Chemezov)本周在圣彼得堡国际经济论坛指出。

“他们知道我们拥有一个巨大的市场。谁先进来，谁就先拿到全部甜头，”切梅佐夫称。

除了马耳他总理之外，意大利总理伦齐(Matteo Renzi)是唯一出席上述投资论坛的欧盟国家政府领导人。

意大利经济发展部长Carlo Calenda表示，意大利政府希望代表其余欧洲国家，负起与俄罗斯重建关系的角色，伦齐与俄国总统普京同台时也呼应这个态度。“这是建立桥梁而非筑起高墙的概念，”他说。

“有很多法国人士在此，”一家俄国大型企业的高管表示。“我们也许可以把这视为一种讯号。”

**制裁不会一直存在**

可以肯定的一点是，西方在俄罗斯的投资还远未回到制裁前的正常水平。

俄罗斯汽车公司Sollers的主要股东Vadim Shvetsov称，要想让投资者重返俄罗斯市场，需要国际油气价格上涨，且西方对于俄罗斯的措辞立场要改变。油气是俄罗斯出口中占比最大的一类。

出席论坛的其他人则认为，西方投资者对于未来还是满怀憧憬。

俄罗斯副能源部长Alexei Texler称，“制裁不会一直存在的。”

俄罗斯最大黄金生产商Polyus的执行长Pavel Grachev在接受路透访问时称，投资者之所以回归，部分是因为俄罗斯正在缓和与西方的紧张政治关系。

但其实还有另一个原因。

“由于投资者在西方市场的利润率受到挤压，他们返回俄罗斯市场寻找生意机会和利润，无论是在股票还是债券市场都是如此。”Grachev说道。

“这已经不是第一次了，贪婪--从这个词的正面意义来进行解释--压倒了谨慎。”（完）