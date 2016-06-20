西方投资者重返俄罗斯卡位 憧憬制裁解除后抢得先机

分析：美国企业获利料有亮丽表现 或为美股创纪录涨势提供依据
路透纽约1月16日 - 一些股票投资者称，美国企业财报将显示获利实现两年来最大增幅，这对于解释美股创纪录的涨势大有帮助。他们预计很多公司业绩表现将超乎预期。
路透圣彼得堡6月17日 - 西方投资人正在争相卡位俄罗斯，期待一旦俄罗斯因乌克兰危机所遭受的制裁减轻，他们将能够重拾利润丰厚的生意。
多数投资人尚未带着真金白银及具体协议上门，因此，主要目的是抢先重返俄罗斯，希望讨得俄国当局欢心。
“看看有多少美国投资人在这里，更不用提欧洲人了，”俄罗斯国家技术集团Rostec总裁切梅佐夫(Sergei Chemezov)本周在圣彼得堡国际经济论坛指出。
“他们知道我们拥有一个巨大的市场。谁先进来，谁就先拿到全部甜头，”切梅佐夫称。
除了马耳他总理之外，意大利总理伦齐(Matteo Renzi)是唯一出席上述投资论坛的欧盟国家政府领导人。
意大利经济发展部长Carlo Calenda表示，意大利政府希望代表其余欧洲国家，负起与俄罗斯重建关系的角色，伦齐与俄国总统普京同台时也呼应这个态度。“这是建立桥梁而非筑起高墙的概念，”他说。
“有很多法国人士在此，”一家俄国大型企业的高管表示。“我们也许可以把这视为一种讯号。”
**制裁不会一直存在**
可以肯定的一点是，西方在俄罗斯的投资还远未回到制裁前的正常水平。
俄罗斯汽车公司Sollers的主要股东Vadim Shvetsov称，要想让投资者重返俄罗斯市场，需要国际油气价格上涨，且西方对于俄罗斯的措辞立场要改变。油气是俄罗斯出口中占比最大的一类。
出席论坛的其他人则认为，西方投资者对于未来还是满怀憧憬。
俄罗斯副能源部长Alexei Texler称，“制裁不会一直存在的。”
俄罗斯最大黄金生产商Polyus的执行长Pavel Grachev在接受路透访问时称，投资者之所以回归，部分是因为俄罗斯正在缓和与西方的紧张政治关系。
但其实还有另一个原因。
“由于投资者在西方市场的利润率受到挤压，他们返回俄罗斯市场寻找生意机会和利润，无论是在股票还是债券市场都是如此。”Grachev说道。
“这已经不是第一次了，贪婪--从这个词的正面意义来进行解释--压倒了谨慎。”（完）
(编译 蔡美珍/高琦 审校 张涛/龚芳)
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