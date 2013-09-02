俄罗斯派侦察舰前往东地中海--报导

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透莫斯科9月2日 - 俄罗斯国际文传电讯社（Interfax）周一报导称，俄罗斯派Priazovye号侦察舰前往东地中海。美国正在准备可能对叙利亚实施的军事打击。
报导援引未具名军方消息人士的话称，Priazovye号侦察舰周日晚间驶离位于乌克兰塞瓦斯托波尔港口（Sevastopol）的俄罗斯海军基地，执行“收集冲突升级地区当前情报”的任务。
俄罗斯国防部拒绝对此发表评论。
美国总统奥巴马表示，面对叙利亚发生的毒气攻击事件，该国将寻求国会授权对叙利亚总统阿萨德采取惩罚性军事行动。美国称该沙林毒气攻击造成1,400余人丧生。
俄罗斯称，美国尚未能证实这起事件系叙利亚政府军所为，俄方认为叙利亚反对派或许实施了上述攻击活动，以求引发国际社会对叙利亚内战实施干预。
国际文传电讯社称，Priazovye号侦察舰将单独行动，并非归属俄罗斯常驻地中海的海军部队。
俄罗斯外长拉夫罗夫上周称，俄罗斯不想卷入有关叙利亚内战的任何军事冲突。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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