俄罗斯等三国签约成立欧亚经济联盟

英国首相特雷莎·梅要求提前大选 以强化退欧协商立场
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
路透阿斯塔纳5月29日（记者 Raushan Nurshayeva/Alexei Anishchuk） - 俄罗斯、哈萨克斯坦和白俄罗斯三国总统周四签署了《欧亚经济联盟条约》，由此建立了一个大型贸易区；期待以此挑战美国、欧盟和中国的经济力量。
该条约经过上述三国议会批准后，将于明年1月1日生效。
“毫不夸张地说，我们今天的会议显然有特殊的划时代意义，”俄罗斯总统普京在条约签署前说道。条约签署地为哈萨克斯坦首都阿斯塔纳。
哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫称，新的联盟是“东西方之间的桥梁”。
普京否认建立该联盟是试图重建苏联。
2010年，上述三国建立了关税联盟，新的条约让三国关系更近一步，确保产品、服务、资本和劳动力的自由流动，并协调主要经济领域的政策。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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