俄罗斯等三国签约成立欧亚经济联盟

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路透阿斯塔纳5月29日（记者 Raushan Nurshayeva/Alexei Anishchuk） - 俄罗斯、哈萨克斯坦和白俄罗斯三国总统周四签署了《欧亚经济联盟条约》，由此建立了一个大型贸易区；期待以此挑战美国、欧盟和中国的经济力量。

该条约经过上述三国议会批准后，将于明年1月1日生效。

“毫不夸张地说，我们今天的会议显然有特殊的划时代意义，”俄罗斯总统普京在条约签署前说道。条约签署地为哈萨克斯坦首都阿斯塔纳。

哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫称，新的联盟是“东西方之间的桥梁”。

普京否认建立该联盟是试图重建苏联。