中国丝路基金为YAMAL LNG项目提供7亿欧元--俄罗斯Novatek

亚股和美元下跌 特朗普就职典礼前市场弥漫谨慎情绪
路透新加坡1月20日 - 谨慎情绪在周五主导金融市场，即便中国第四季经济成长数据好于预期，且美联储主席叶伦的政策立场不再那么强硬，也未能提振市况，因为美国候任总统特朗普的就职典礼举行在即。
路透北京12月17日 - 俄罗斯天然气公司Novatek(NVTK.MM)的负责人Leonid Mikhelson周四表示，中国的丝路基金为Yamal液化天然气项目提供了7亿欧元(7.61亿美元)资金。
Novatek掌控Yamal液化天然气项目。该项目将从2017年开始生产液化天然气。由于俄罗斯因乌克兰危机而遭到国际制裁，这个规模为270亿美元的项目一直难以筹到资金。(完)
(编译 汪红英；审校 王洋)
路透新加坡1月20日 - 谨慎情绪在周五主导金融市场，即便中国第四季经济成长数据好于预期，且美联储主席叶伦的政策立场不再那么强硬，也未能提振市况，因为美国候任总统特朗普的就职典礼举行在即。
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW)新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒的合作。
路透达沃斯1月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都对路透表示，全球石油库存至少必须再减少2.7亿桶，达到五年平均水准后，OPEC方能宣告油市恢复平衡。