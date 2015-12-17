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国际财经 | 2015年 12月 17日 星期四 16:14 BJT

中国丝路基金为YAMAL LNG项目提供7亿欧元--俄罗斯Novatek

路透北京12月17日 - 俄罗斯天然气公司Novatek(NVTK.MM)的负责人Leonid Mikhelson周四表示，中国的丝路基金为Yamal液化天然气项目提供了7亿欧元(7.61亿美元)资金。

Novatek掌控Yamal液化天然气项目。该项目将从2017年开始生产液化天然气。由于俄罗斯因乌克兰危机而遭到国际制裁，这个规模为270亿美元的项目一直难以筹到资金。(完)

(编译 汪红英；审校 王洋)

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