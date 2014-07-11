俄罗斯很可能延长斯诺登的避难期限

路透莫斯科7月11日 - 国际文传电讯社周五援引接近俄罗斯联邦移民局的一名官员报导称，俄罗斯极可能延长美国情报机构外包商前雇员斯诺登的临时避难期限，理由是“他的生命受到了威胁”。

斯诺登在泄露了美国政府监控项目的机密后逃到俄罗斯，俄罗斯于2013年8月1日向斯诺登提供长达一年的避难。此举引发美国不满，影响美俄关系。

“我认为延长临时避难期限没有问题。情况并没有改变。和以前一样，斯诺登的生命受到威胁，因此联邦移民局有理由延长他的避难期限。”为联邦移民局提供咨询服务的一家机构的负责人Vladimir Volokh对国际文传电讯社说道。

俄罗斯联邦移民局拒绝就此置评。斯诺登的俄罗斯律师Anatoly Kucherena的助手称，无法联系到Kucherena发表评论。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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