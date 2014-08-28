俄罗斯股市和卢布重挫 因地区紧张局势升级

路透莫斯科8月28日 - 俄罗斯股市和卢布周四重挫，因有报导称俄罗斯军队进入乌克兰领土，削弱危机获得解决的希望，且提高西方进一步制裁俄罗斯的风险。

0745 GMT，美元计价的RTS指数.IRTS下跌2.6%至1,228点，卢布计价的MICEX指数跌1.9%至1,421点。

“乌克兰东部的战争升级，西方正呼吁对俄罗斯采取新一轮打压措施。这对俄罗斯或地区人气都不构成利好，”Uralsib Capital分析师表示。

卢布大幅下挫，兑美元RUBUTSTN=MCX下跌0.77%至36.45，兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.84%至48.14，兑欧元-美元货币篮子RUS=MCX下滑0.83%至41.72。(完)

(编译 杜明霞；审校 艾茂林)

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