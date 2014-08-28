俄罗斯股市和卢布重挫 因地区紧张局势升级

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透莫斯科8月28日 - 俄罗斯股市和卢布周四重挫，因有报导称俄罗斯军队进入乌克兰领土，削弱危机获得解决的希望，且提高西方进一步制裁俄罗斯的风险。
0745 GMT，美元计价的RTS指数.IRTS下跌2.6%至1,228点，卢布计价的MICEX指数跌1.9%至1,421点。
“乌克兰东部的战争升级，西方正呼吁对俄罗斯采取新一轮打压措施。这对俄罗斯或地区人气都不构成利好，”Uralsib Capital分析师表示。
卢布大幅下挫，兑美元RUBUTSTN=MCX下跌0.77%至36.45，兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.84%至48.14，兑欧元-美元货币篮子RUS=MCX下滑0.83%至41.72。(完)
(编译 杜明霞；审校 艾茂林)
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欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避险买需可能增强。
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