俄罗斯民众对俄在叙利亚发动空袭的支持率有所下滑

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透莫斯科2月15日 - 调查周一显示，俄罗斯公众对俄罗斯在叙利亚发动空袭的支持率下滑，但大多数人仍表示支持。
独立调查机构Levada Center的调查表明，59%的俄罗斯人支持继续在叙利亚进行空袭，27%反对。
去年11月15日的调查发现，55%的俄罗斯人支持空袭，但10月初的调查显示72%的俄罗斯人支持空袭。
这可能反映了对俄罗斯可能卷入旷日持久的阿富汗式冲突的担忧。
周一的调查还发现俄罗斯人对叙利亚局势的关注没有去年底那么密切。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)