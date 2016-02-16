俄罗斯民众对俄在叙利亚发动空袭的支持率有所下滑

路透莫斯科2月15日 - 调查周一显示，俄罗斯公众对俄罗斯在叙利亚发动空袭的支持率下滑，但大多数人仍表示支持。

独立调查机构Levada Center的调查表明，59%的俄罗斯人支持继续在叙利亚进行空袭，27%反对。

去年11月15日的调查发现，55%的俄罗斯人支持空袭，但10月初的调查显示72%的俄罗斯人支持空袭。

这可能反映了对俄罗斯可能卷入旷日持久的阿富汗式冲突的担忧。

周一的调查还发现俄罗斯人对叙利亚局势的关注没有去年底那么密切。（完）