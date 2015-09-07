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时事要闻 | 2015年 9月 7日 星期一 18:42 BJT

俄罗斯称向叙利亚提供军事装备是为了打击恐怖主义--俄新社

路透莫斯科9月7日 - 俄新社周一援引俄罗斯外交部发言人Maria Zakharova的说法称，俄罗斯从未隐藏向叙利亚提供军事装备打击恐怖主义的事实。

报导还指出，俄罗斯外长拉夫罗夫在电话中对美国国务卿克里称，外界称俄罗斯参与叙利亚境内军事行动的说法是“不成熟的”。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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