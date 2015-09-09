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时事要闻 | 2015年 9月 9日 星期三 16:41 BJT

俄罗斯外交部称俄军事专家正在叙利亚境内

路透莫斯科9月9日 - 俄罗斯外交部周三称，俄罗斯军事专家正在叙利亚境内。这是俄罗斯首次正式确认俄军事力量在叙利亚境内；此前数周有关俄罗斯加强叙利亚境内军事存在的消息不断增多。

俄外交部发言人Maria Zakharova表示，俄军事专家协助俄罗斯向叙利亚运输军火，以对抗恐怖主义。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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