俄罗斯在叙利亚又建设两处军事基地--简氏

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿9月22日 - IHS简氏Intelligence Review主编Rob Munks周二称，IHS简氏获得的9月中旬拍摄的卫星照片显示，俄罗斯军方在叙利亚地中海沿岸附近又在建设两处军事基地。
Munks表示，这些之前未披露的活动发生在拉塔基亚以北的一个武器存储设施和一个军事基地，暗示俄罗斯准备在这两地驻军。
俄罗斯一直在大幅度提高拉塔基亚以南一个空军基地内的军力，包括部署战斗机、直升机、坦克和后勤区。
《华尔街日报》报导称，国防情报提供商简氏从空客(AIR.PA)下属的一个商用卫星公司获得了上述照片。
Munks对路透称，其中一处位于拉塔基亚以北约7公里，另外一处在其以西3公里。
Munks还表示，其中一处接近一个地对空导弹基地。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。