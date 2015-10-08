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时事要闻 | 2015年 10月 8日 星期四 14:47 BJT

俄罗斯军舰周三晚用导弹打击叙利亚境内的“伊斯兰国”组织

路透莫斯科10月8日 - 俄罗斯国防部周四称，从里海的四艘俄罗斯军舰上发射的导弹周三晚间击中“伊斯兰国”组织在叙利亚境内的基础设施。

俄罗斯国防部在其网站上称，导弹击中了生产炮弹和爆炸装置的工厂、指挥中心、弹药库和训练营。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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