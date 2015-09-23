俄罗斯在叙利亚又建设两处军事基地--简氏

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿9月22日 - IHS简氏Intelligence Review主编Rob Munks周二称，IHS简氏获得的9月中旬拍摄的卫星照片显示，俄罗斯军方在叙利亚地中海沿岸附近又在建设两处军事基地。
Munks表示，这些之前未披露的活动发生在拉塔基亚以北的一个武器存储设施和一个军事基地，暗示俄罗斯准备在这两地驻军。
俄罗斯一直在大幅度提高拉塔基亚以南一个空军基地内的军力，包括部署战斗机、直升机、坦克和后勤区。
《华尔街日报》报道称，国防情报提供商简氏从空客 下属的一个商用卫星公司获得了上述照片。
Munks对路透称，其中一处位于拉塔基亚以北约7公里，另外一处在其以西3公里。
Munks还表示，其中一处接近一个地对空导弹基地。（完） 编译：李富强 发稿：王凤昌
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
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路透上海1月22日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度 紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对几家大型商 业银行提供临时流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂 。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计