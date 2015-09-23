俄罗斯在叙利亚又建设两处军事基地--简氏

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿9月22日 - IHS简氏Intelligence Review主编Rob Munks周二称，IHS简氏获得的9月中旬拍摄的卫星照片显示，俄罗斯军方在叙利亚地中海沿岸附近又在建设两处军事基地。

Munks表示，这些之前未披露的活动发生在拉塔基亚以北的一个武器存储设施和一个军事基地，暗示俄罗斯准备在这两地驻军。

俄罗斯一直在大幅度提高拉塔基亚以南一个空军基地内的军力，包括部署战斗机、直升机、坦克和后勤区。

《华尔街日报》报道称，国防情报提供商简氏从空客 下属的一个商用卫星公司获得了上述照片。

Munks对路透称，其中一处位于拉塔基亚以北约7公里，另外一处在其以西3公里。

Munks还表示，其中一处接近一个地对空导弹基地。（完） 编译：李富强 发稿：王凤昌