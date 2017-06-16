俄罗斯称不能百分百确认伊斯兰国领袖巴格达迪身亡--俄新社

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透莫斯科6月16日 - 俄新社周五援引俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)的话报导称，俄罗斯不能百分百地确认伊斯兰国(Islamic State, IS)武装领袖巴格达迪(Abu Bakr al-Baghdadi)已身亡。
俄罗斯国防部周五稍早称，俄罗斯5月底在叙利亚城市拉卡附近进行的空袭或许已导致巴格达迪身亡，俄国防部正在核实相关信息。(完)
(编译 王琛；审校 高琦)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。