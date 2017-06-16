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时事要闻 | 2017年 6月 16日 星期五 18:39 BJT

俄罗斯称不能百分百确认伊斯兰国领袖巴格达迪身亡--俄新社

路透莫斯科6月16日 - 俄新社周五援引俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)的话报导称，俄罗斯不能百分百地确认伊斯兰国(Islamic State, IS)武装领袖巴格达迪(Abu Bakr al-Baghdadi)已身亡。

俄罗斯国防部周五稍早称，俄罗斯5月底在叙利亚城市拉卡附近进行的空袭或许已导致巴格达迪身亡，俄国防部正在核实相关信息。(完)

(编译 王琛；审校 高琦)
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