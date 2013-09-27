俄媒报道俄罗斯愿意帮助保卫叙销毁化武现场

路透莫斯科9月26日 - 媒体周四援引俄罗斯外交部副部长里亚布科夫的话报道称，俄罗斯已准备好在叙利亚销毁化学武器库存时帮助保卫现场。

里亚布科夫提出了俄罗斯在执行美俄协议过程中愿意做的工作，该协议要求到明年年中销毁叙利亚化武库存。

“我们准备好在销毁工作进行过程中帮助保卫这些场所。”国际文传电讯社援引里亚布科夫报道称。

只有美俄等少数国家有能力大规模处置芥子气、维埃克斯(VX)、沙林毒气、氰化物武器，但是美国法律禁止进口化学武器。

RIA通讯社援引里亚布科夫的话报道称，俄罗斯也不会进口化学武器。

“我们认为在叙利亚境内销毁（化学武器）是最好的选择，”他指出，并表示禁止化学武器公约禁止出口化武。

本月早些时候，美国国务卿克里和俄罗斯外交部长拉夫罗夫达成协议，根据协议，在11月30日前完成叙利亚化学武器核查，并在2014年年中以前销毁这些化学武器。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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