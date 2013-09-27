俄媒报道俄罗斯愿意帮助保卫叙销毁化武现场

中美贸易：把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择--人民日报
路透北京3月28日 - 人民日报周二报导称，中美经贸合作的活力源自双方经济的互补性，其结果是互利共赢，把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择，部分美国人习惯性地拿中国对美贸易顺差说事，是与时代脱节的思维。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科9月26日 - 媒体周四援引俄罗斯外交部副部长里亚布科夫的话报道称，俄罗斯已准备好在叙利亚销毁化学武器库存时帮助保卫现场。
里亚布科夫提出了俄罗斯在执行美俄协议过程中愿意做的工作，该协议要求到明年年中销毁叙利亚化武库存。
“我们准备好在销毁工作进行过程中帮助保卫这些场所。”国际文传电讯社援引里亚布科夫报道称。
只有美俄等少数国家有能力大规模处置芥子气、维埃克斯(VX)、沙林毒气、氰化物武器，但是美国法律禁止进口化学武器。
RIA通讯社援引里亚布科夫的话报道称，俄罗斯也不会进口化学武器。
“我们认为在叙利亚境内销毁（化学武器）是最好的选择，”他指出，并表示禁止化学武器公约禁止出口化武。
本月早些时候，美国国务卿克里和俄罗斯外交部长拉夫罗夫达成协议，根据协议，在11月30日前完成叙利亚化学武器核查，并在2014年年中以前销毁这些化学武器。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透北京3月28日 - 人民日报周二报导称，中美经贸合作的活力源自双方经济的互补性，其结果是互利共赢，把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择，部分美国人习惯性地拿中国对美贸易顺差说事，是与时代脱节的思维。
A股市场在上周五大幅上扬之后，本周一再度陷入窄幅盘整走势。上证综指早盘小幅走高之后随即回落，之后金融权重股护盘指数小幅收跌，收报3266.96点。同时，市场走势出现明显分化，由于银行券商等金融板块表现强势，IH相对抗跌，中小盘个股纷纷走低导致IC主力合约当日跌幅超过0.5%。基差方面，期指表现不佳，贴水再度扩大。截至收盘，IF、IH及IC主力合约分别贴水17、7.8及35.4点。
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