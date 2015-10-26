俄罗斯称希望叙利亚举行选举 准备帮助叙利亚自由军

路透莫斯科10月24日（记者 Andrew Osborn/Maria Kiselyova） - 俄罗斯外长拉夫罗夫称，克里姆林宫希望叙利亚为议会和总统选举做准备。俄罗斯加大对叙利亚的影响力，推动叙利亚问题的政治解决进程。

拉夫罗夫的讲话显示俄罗斯立场的转变。他还表示，如果俄罗斯空军知道西方支持的叙利亚自由军的位置，准备为他们提供帮助。

克里姆林宫此前一直表示叙利亚需要举行选举。阿萨德日前突访莫斯科，而拉夫罗夫的话则是俄方发出的最明确呼吁。

“外部势力不能为叙利亚人做任何决定。我们必须迫使他们为自己的国家制定计划，这里每个宗教、种族和政治团体的利益都应受到保护，”拉夫罗夫在俄罗斯国家电视台周六播出的采访中说道。

“他们需要为议会和总统选举做准备。”

俄罗斯外交部称，拉夫罗夫周六与美国国务卿克里通了电话，探讨为叙利亚政府和反对派组织对话。两人还谈到需要发挥该地区其他国家的潜力，推动政治进程的必要性。

美国国务院发言人John Kirby确认了上述通话。“他们致力于共同寻求实现政治过渡的选项，探讨了未来举行多边会谈的可能性。”（完）