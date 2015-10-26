俄罗斯称希望叙利亚举行选举 准备帮助叙利亚自由军

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科10月24日（记者 Andrew Osborn/Maria Kiselyova） - 俄罗斯外长拉夫罗夫称，克里姆林宫希望叙利亚为议会和总统选举做准备。俄罗斯加大对叙利亚的影响力，推动叙利亚问题的政治解决进程。
拉夫罗夫的讲话显示俄罗斯立场的转变。他还表示，如果俄罗斯空军知道西方支持的叙利亚自由军的位置，准备为他们提供帮助。
克里姆林宫此前一直表示叙利亚需要举行选举。阿萨德日前突访莫斯科，而拉夫罗夫的话则是俄方发出的最明确呼吁。
“外部势力不能为叙利亚人做任何决定。我们必须迫使他们为自己的国家制定计划，这里每个宗教、种族和政治团体的利益都应受到保护，”拉夫罗夫在俄罗斯国家电视台周六播出的采访中说道。
“他们需要为议会和总统选举做准备。”
俄罗斯外交部称，拉夫罗夫周六与美国国务卿克里通了电话，探讨为叙利亚政府和反对派组织对话。两人还谈到需要发挥该地区其他国家的潜力，推动政治进程的必要性。
美国国务院发言人John Kirby确认了上述通话。“他们致力于共同寻求实现政治过渡的选项，探讨了未来举行多边会谈的可能性。”(完)
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”