美国官员称俄罗斯在叙利亚机场部署坦克

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿9月14日（记者 Phil Stewart） - 两名美国官员周一称，俄罗斯已经在叙利亚一个机场内部署了七辆坦克，俄罗斯部署重型武器的意图不明。
五角大楼对路透的报道拒绝直接评论，称不会讨论美国情报。美国国防部发言人表示，俄罗斯近期的行动暗示其建立前方空军基地的计划。
“我们已经看到人员和装备的流动，暗示他们可能计划使用拉塔基亚以南的那个基地作为前方空军基地，”五角大楼发言人Jeff Davis在新闻发布会上说道。
一名美国官员匿名对路透称，在拉塔基亚附近的机场发现七辆俄罗斯T-90坦克。
这两名美国官员指出，俄罗斯还部署了大炮，似乎意在保护部署在那里的俄罗斯人员。
美国官员们称，过去一周里，俄罗斯每天向该机场派出约两架次军事运输机。
一名外交官匿名对路透称，俄罗斯正在加强该机场。“卡车进进出出。跑道似乎还不适合一些种类的飞机，他们一直在进行改造。”(完)
编译：李富强 发稿：王凤昌
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