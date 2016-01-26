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时事要闻 | 2016年 1月 26日 星期二 18:39 BJT

俄罗斯并未要求阿萨德下台 亦未提供政治庇护--拉夫罗夫

路透莫斯科1月26日 - 俄罗斯外长拉夫罗夫周二称，莫斯科当局没有要求叙利亚总统阿萨德下台，也没有向他提供政治庇护。

“对于这两件事，答案是‘没有’，”拉夫罗夫在其年度记者会上说道。“这是不真实的……没有人曾要求政治庇护，也没有人曾提供任何这种事。”

拉夫罗夫还表示，“伊斯兰国”正在扩大在阿富汗的影响力。（完）

编译：王凤昌 发稿：王琛

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