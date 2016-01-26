俄罗斯并未要求阿萨德下台 亦未提供政治庇护--拉夫罗夫

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透莫斯科1月26日 - 俄罗斯外长拉夫罗夫周二称，莫斯科当局没有要求叙利亚总统阿萨德下台，也没有向他提供政治庇护。
“对于这两件事，答案是‘没有’，”拉夫罗夫在其年度记者会上说道。“这是不真实的……没有人曾要求政治庇护，也没有人曾提供任何这种事。”
拉夫罗夫还表示，“伊斯兰国”正在扩大在阿富汗的影响力。（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。