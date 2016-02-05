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时事要闻 | 2016年 2月 5日 星期五 19:00 BJT

克里姆林宫称拥护叙利亚和平 将继续支持阿萨德

路透莫斯科2月5日 - 克里姆林宫周五称，俄罗斯并不回避政治或外交途径解决叙利亚冲突，但明确表示将继续向叙利亚政府提供军事支持。

“俄罗斯一直在寻求和平与政治解决叙利亚局势的基本国际框架内做出努力，”克里姆林宫发言人帕斯科夫在电话会议上对记者们说道。

“同时，俄罗斯正在向叙利亚合法政府打击恐怖主义提供支持。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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