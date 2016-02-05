克里姆林宫称拥护叙利亚和平 将继续支持阿萨德

香港前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首 冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透莫斯科2月5日 - 克里姆林宫周五称，俄罗斯并不回避政治或外交途径解决叙利亚冲突，但明确表示将继续向叙利亚政府提供军事支持。
“俄罗斯一直在寻求和平与政治解决叙利亚局势的基本国际框架内做出努力，”克里姆林宫发言人帕斯科夫在电话会议上对记者们说道。
“同时，俄罗斯正在向叙利亚合法政府打击恐怖主义提供支持。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。